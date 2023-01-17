Крупенина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупенина Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1923

Дочь: Карпова Валентина

Отец ребёнка: Крупенин Николай

Сарая Русса
Рождение ребёнка
1928

Сын: Крупенин Иван

Отец ребёнка: Крупенин Николай

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Дробичкина Антонина

Отец ребёнка: Крупенин Николай

Смерть
1974
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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