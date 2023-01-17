Крупенина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1923
Дочь: Карпова Валентина
Отец ребёнка: Крупенин Николай
Сарая Русса
Рождение ребёнка
1928
Сын: Крупенин Иван
Отец ребёнка: Крупенин Николай
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Дробичкина Антонина
Отец ребёнка: Крупенин Николай
Смерть
1974
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Естественная смерть/старость