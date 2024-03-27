Насибуллин Хуснетдин
Место рожденияс.Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хусаинов Насибулла
с.Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда
Рождение ребёнка
20.02.1922
Сын: Насибуллин Хайрулла Хуснетдинович
Мать ребёнка: Насибуллина Муршидя
с.Большое Рыбушкино
Рождение ребёнка
20.03.1931
Дочь: Усманова Халидя
Мать ребёнка: Насибуллина Муршидя
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Насибуллина Муршидя
Смерть
1955