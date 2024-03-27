Насибуллин Хуснетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насибуллин Хуснетдин

Место рождения

с.Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хусаинов Насибулла

Мать: не указана

с.Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда
Рождение ребёнка
20.02.1922

Сын: Насибуллин Хайрулла Хуснетдинович

Мать ребёнка: Насибуллина Муршидя

с.Большое Рыбушкино
Рождение ребёнка
20.03.1931

Дочь: Усманова Халидя

Мать ребёнка: Насибуллина Муршидя

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насибуллина Муршидя

Смерть
1955
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