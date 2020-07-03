Садовский Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1956
Дата смерти03.07.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1979
Сын: Садовский Михаил Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.07.2020
Похороны
Неизвестно