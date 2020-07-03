Садовский Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовский Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1956

Дата смерти

03.07.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1979 г.р.
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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1979

Сын: Садовский Михаил Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.07.2020
Похороны
Неизвестно

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