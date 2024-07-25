Иосиф Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Витько Федор Моисеевич
Мать: Агрипина Кирилловна
Рождение ребёнка
28.11.1801
Сын: Стефан
Мать ребёнка: Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
10.12.1808
Сын: Даниил
Мать ребёнка: Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.1810
Сын: Петр
Мать ребёнка: Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
22.11.1811
Сын: Григорий Иосифович
Мать ребёнка: Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1814
Сын: Савва
Мать ребёнка: Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
12.02.1821
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Меланья Ивановна
Смерть
1834