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Иосиф Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Витько Федор Моисеевич

Мать: Агрипина Кирилловна

Рождение ребёнка
28.11.1801

Сын: Стефан

Мать ребёнка: Меланья Ивановна

Рождение ребёнка
10.12.1808

Сын: Даниил

Мать ребёнка: Меланья Ивановна

Рождение ребёнка
22.12.1810

Сын: Петр

Мать ребёнка: Меланья Ивановна

Рождение ребёнка
22.11.1811

Сын: Григорий Иосифович

Мать ребёнка: Меланья Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1814

Сын: Савва

Мать ребёнка: Меланья Ивановна

Рождение ребёнка
12.02.1821

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Меланья Ивановна

Смерть
1834

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