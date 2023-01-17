Уразка Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.10.1906
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1906
Отец: Уразка Василий Иванович
Мать: Уразка Акипина Сергеевна
Бракосочетание
15.02.1929
Жена: Уразка Васса Антоновна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Нина Михайловна
Мать ребёнка: Уразка Васса Антоновна
Рождение ребёнка
07.03.1932
Рождение ребёнка
09.06.1934
Мать ребёнка: Уразка Васса Антоновна
Рождение ребёнка
22.06.1937
Сын: Уразка Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Уразка Васса Антоновна
Рождение ребёнка
28.05.1940
Рождение ребёнка
03.03.1949
Рождение ребёнка
1951
Смерть
1968
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край