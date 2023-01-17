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Уразка Михаил Васильевич

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Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

16.10.1906

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

1930 г.р.
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1934 г.р.
1937 г.р.
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Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1906

Отец: Уразка Василий Иванович

Мать: Уразка Акипина Сергеевна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
15.02.1929

Жена: Уразка Васса Антоновна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Нина Михайловна

Мать ребёнка: Уразка Васса Антоновна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уразка Васса Антоновна

Подгорное, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
09.06.1934

Сын: Уразка Иван Михайлович

Мать ребёнка: Уразка Васса Антоновна

Подгорное, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.06.1937

Сын: Уразка Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Уразка Васса Антоновна

Зимовники, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уразка Васса Антоновна

Зимовники, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уразка Васса Антоновна

Зимовники, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уразка Васса Антоновна

Зимовники, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1968
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
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