Шахметова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахметова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назмитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1955

Сын: Шахметов Ильгиз Захаровичь

Отец ребёнка: Шахметов Захар Шамсеевичь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круподерова Клара

Отец ребёнка: Шахметов Захар Шамсеевичь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахметов Домир

Отец ребёнка: Шахметов Захар Шамсеевичь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шахметов Захар Шамсеевичь

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