Шахметова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назмитин
Рождение ребёнка
06.08.1955
Сын: Шахметов Ильгиз Захаровичь
Отец ребёнка: Шахметов Захар Шамсеевичь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круподерова Клара
Отец ребёнка: Шахметов Захар Шамсеевичь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахметов Домир
Отец ребёнка: Шахметов Захар Шамсеевичь
Бракосочетание
Неизвестно