Волков Александр Мелентьевич
Место рожденияУсть-Каменогорск, Казахстан
Дата рождения14.06.1891
Дата смерти03.07.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Усть-Каменогорск, Казахстан
Место жительства
С 1891 по 1907
Усть-Каменогорск, Казахстан
Место жительства
С 1907 по 1909
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1909 по 1910
Усть-Каменогорск, Казахстан
Место жительства
С 1910 по 1913
Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1926 по 1929
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1929 по 1977
Смерть
03.07.1977