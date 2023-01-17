Волков Александр Мелентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Александр Мелентьевич

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Место рождения

Усть-Каменогорск, Казахстан

Дата рождения

14.06.1891

Дата смерти

03.07.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Каменогорск, Казахстан
Место жительства
С 1891 по 1907
Усть-Каменогорск, Казахстан
Место жительства
С 1907 по 1909
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1909 по 1910
Усть-Каменогорск, Казахстан
Место жительства
С 1910 по 1913
Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1926 по 1929
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1929 по 1977
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.07.1977
Москва, город федерального значения Москва
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