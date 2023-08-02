Кошель (Кошелев) Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти17.04.1936
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Кошель Пётр Павлович
Мать: Ефросинья Филипповна
Бракосочетание
1911
Жена: Кошель Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кошель Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
02.09.1915
Мать ребёнка: Кошель Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошель Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Кошель Ксения Леонтьевна
Смерть
17.04.1936