Кошель (Кошелев) Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошель (Кошелев) Алексей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

17.04.1936

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Кошель Пётр Павлович

Мать: Ефросинья Филипповна

Бракосочетание
1911

Жена: Кошель Ксения Леонтьевна

Благодатное, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Кошель Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1915

Сын: Кошелев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Кошель Ксения Леонтьевна

Благодатное, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошель Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Кошель Ксения Леонтьевна

Смерть
17.04.1936
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