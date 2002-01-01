Похомова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2000
Отец ребёнка: Похомов Павел Александрович
Рождение ребёнка
2002
Сын: Похомов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Похомов Павел Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория Павловна
Отец ребёнка: Похомов Павел Александрович