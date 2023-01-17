Матвеев Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1912 ст.
Дата смертиПосле 1946
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912 ст.
Либо 1913, либо 1917 год
Военная служба
10.11.1942
г. Санчурск, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Воинское звание: младший сержант | Санчурский РВК, Кировская обл., Санчурский р-н
Попал в плен (военное)
05.08.1943
поселок Узличь, Севский район, Орловская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Либо под Курском
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
После 1946