Матвеев Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеев Александр Григорьевич

Матвеев Александр Григорьевич

avatar

Место рождения

Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1912 ст.

Дата смерти

После 1946

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912 ст.

Отец: Матвеев Григорий Алексеевич

Мать: Матвеева Татьяна Ильинична

Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния
Либо 1913, либо 1917 год
Военная служба
10.11.1942
г. Санчурск, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Воинское звание: младший сержант | Санчурский РВК, Кировская обл., Санчурский р-н
Попал в плен (военное)
05.08.1943
поселок Узличь, Севский район, Орловская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Либо под Курском
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
После 1946
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close