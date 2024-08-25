Данила Дементьев
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Дементий Матвеев
Мать: Настасья Федотова
Бракосочетание
Между 1787 и 1790
Жена: Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Прасковья Даниилова
Мать ребёнка: Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1799
Сын: Артамон Даниилов
Мать ребёнка: Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Севастьян Даниилов
Мать ребёнка: Авдотья Алексеева
Смерть
Неизвестно