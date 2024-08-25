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Данила Дементьев

Место рождения

Кочережниково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Дементий Матвеев

Мать: Настасья Федотова

Кочережниково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Между 1787 и 1790

Жена: Авдотья Алексеева

Кочережниково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Прасковья Даниилова

Мать ребёнка: Авдотья Алексеева

Кочережниково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Артамон Даниилов

Мать ребёнка: Авдотья Алексеева

Кочережниково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Севастьян Даниилов

Мать ребёнка: Авдотья Алексеева

Кочережниково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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