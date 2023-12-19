Госсман Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Госсман Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1972

Сын: Госсман Вадим Александрович

Мать ребёнка: Госсман Тамара Павловна

Рождение ребёнка
04.09.1976

Дочь: Глущенко Оксана Александровна

Мать ребёнка: Госсман Тамара Павловна

Смерть
Неизвестно

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