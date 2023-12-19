Госсман Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1972
Сын: Госсман Вадим Александрович
Мать ребёнка: Госсман Тамара Павловна
Рождение ребёнка
04.09.1976
Дочь: Глущенко Оксана Александровна
Мать ребёнка: Госсман Тамара Павловна
Смерть
Неизвестно