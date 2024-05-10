Гостева (Бунькова) Агриппина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буньков Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гостева ?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гостева Феня
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гостев Гаврила
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
Неизвестно