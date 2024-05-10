Гостева (Бунькова) Агриппина Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гостева (Бунькова) Агриппина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буньков Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гостева ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гостева Феня

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гостев Гаврила

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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