Соловьева (Гурулева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьева (Гурулева) Мария

Соловьева (Гурулева) Мария

avatar

Место рождения

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

13.11.1924

Дата смерти

14.07.1977

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1924

Отец: Гурулев Марк

Мать: Гурулева (Матвеева) Людмила

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
14.07.1977

Мы используем куки для улучшения работы сайта.