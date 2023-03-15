Соловьева (Гурулева) Мария
Место рождения
Дата рождения13.11.1924
Дата смерти14.07.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1924
Отец: Гурулев Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
14.07.1977