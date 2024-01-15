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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Числавский Николай Ефимович

Отец ребёнка: Числавский Ефим Савельевич

Рождение ребёнка
?.02.1875

Сын: Числавский Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Числавский Ефим Савельевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Числавский Василий Ефимович

Отец ребёнка: Числавский Ефим Савельевич

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