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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Числавский Николай Ефимович
Отец ребёнка: Числавский Ефим Савельевич
Рождение ребёнка
?.02.1875
Сын: Числавский Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Числавский Ефим Савельевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Числавский Василий Ефимович
Отец ребёнка: Числавский Ефим Савельевич