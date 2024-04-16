Карлов Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлов Дмитрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.03.2001

Сын: Карлов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.06.2004

Дочь: Карлова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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