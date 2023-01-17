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Медведев Иван Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Медведев Никита Потапов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Медведев Андрей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Медведева Ирина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Медведев Степан Иванович

Мать ребёнка: Медведева Анна

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Медведева Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Анна

Смерть
Неизвестно
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