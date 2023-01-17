Медведев Иван Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Медведев Никита Потапов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Медведев Андрей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Медведева Ирина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Медведева Анна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Медведева Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Медведева Анна
Смерть
Неизвестно