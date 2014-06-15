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Алтунина Марианна Васильевна
Алтунина Марианна Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.06.2014
Пол
Женский
Отец
Алтунин Василий Викторович
1988 г.р.
Мать
Алтунина (Мкртумян) Каринэ Гарегиновна
Дети
Не указаны
Добавил:
КА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.2014
Отец:
Алтунин Василий Викторович
Мать:
Алтунина Каринэ Гарегиновна
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