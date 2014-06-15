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Алтунина Марианна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.2014

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.2014

Отец: Алтунин Василий Викторович

Мать: Алтунина Каринэ Гарегиновна

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