Коростелев Валерий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростелев Валерий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коростелева (Телегина) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1979

Сын: Коростелев Максим Валерьевич

Мать ребёнка: Коростелева (Телегина) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Коростелева Ольга Валерьевна

Мать ребёнка: Коростелева (Телегина) Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно

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