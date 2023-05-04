Коростелев Валерий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1979
Сын: Коростелев Максим Валерьевич
Мать ребёнка: Коростелева (Телегина) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Коростелева Ольга Валерьевна
Мать ребёнка: Коростелева (Телегина) Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно