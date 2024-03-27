Распопова (Багаутдинова) Назия Садертдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаспопова (Багаутдинова) Назия Садертдиновна

Распопова (Багаутдинова) Назия Садертдиновна

Место рождения

г.Дрожжаное, Татарская ССР

Дата рождения

01.04.1930

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1930

Отец: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович

Мать: Багаутдинова Майзамал Салахотдиновна

г.Дрожжаное, Татарская ССР
Рождение ребёнка
23.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Распопов Михаил

о.Сахалин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Распопов Михаил

г.Александров на Сахалине
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Распопов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Распопов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Распопов Михаил

Смерть
2014
г.Владивосток, Дальневосточный округ, РФ
Похороны
Неизвестно
г.Владивосток, Дальневосточный округ, РФ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close