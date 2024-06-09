Недельнюк Пелагея Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Недельнюк Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недельнюк Семен Кондратьевич

Отец ребёнка: Недельнюк Кондрат Устинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недельнюк Николай Кондратьевич

Отец ребёнка: Недельнюк Кондрат Устинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Недельнюк Любовь Кондратьевна

Отец ребёнка: Недельнюк Кондрат Устинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недельнюк Кондрат Устинович

Смерть
Неизвестно

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