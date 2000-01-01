Вадбольская (Вадбольская) Анна
Место рожденияЦарство Русское
Дата рожденияПосле 1550
Дата смертиПосле 1595
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1550
Отец: не указан
Мать: не указана
Царство Русское
Рождение ребёнка
После 1570
Сын: Вадбольский Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Вадбольский Тимофей Александрович
Царство Русское
Рождение ребёнка
После 1570
Сын: Вадбольский Богдан Тимофеевич
Отец ребёнка: Вадбольский Тимофей Александрович
Царство Русское
Рождение ребёнка
После 1580
Сын: Вадбольский Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Вадбольский Тимофей Александрович
Царство Русское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боборыкина Акулина Тимофеевна
Отец ребёнка: Вадбольский Тимофей Александрович
Смерть
После 1595
Царство Русское