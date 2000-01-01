Вадбольская (Вадбольская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вадбольская (Вадбольская) Анна

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Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

После 1550

Дата смерти

После 1595

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1550

Отец: не указан

Мать: не указана

Царство Русское
Рождение ребёнка
После 1570

Сын: Вадбольский Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Вадбольский Тимофей Александрович

Царство Русское
Рождение ребёнка
После 1570

Сын: Вадбольский Богдан Тимофеевич

Отец ребёнка: Вадбольский Тимофей Александрович

Царство Русское
Рождение ребёнка
После 1580

Сын: Вадбольский Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Вадбольский Тимофей Александрович

Царство Русское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боборыкина Акулина Тимофеевна

Отец ребёнка: Вадбольский Тимофей Александрович

Смерть
После 1595
Царство Русское
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