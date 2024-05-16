Чупров Перфилий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чупров Иван Федорович
Мать: Чупрова Авдотья
Рождение ребёнка
16.08.1951
Сын: Рожков Валентин Перфильевич
Мать ребёнка: Рожкова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
17.10.1952
Сын: Рожкова Надежда Перфильевна
Мать ребёнка: Рожкова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1955
Сын: Рожков Виталий Перфильевич
Мать ребёнка: Рожкова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
05.03.1957
Дочь: Рожкова - Михайлиди Екатерина Перфильевна
Мать ребёнка: Рожкова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.1959
Дочь: Рожкова - Муштафа Маргарита Перфильевна
Мать ребёнка: Рожкова Зоя Ивановна
Смерть
Неизвестно