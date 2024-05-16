Чупров Перфилий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чупров Перфилий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чупров Иван Федорович

Мать: Чупрова Авдотья

Рождение ребёнка
16.08.1951

Сын: Рожков Валентин Перфильевич

Мать ребёнка: Рожкова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
17.10.1952

Сын: Рожкова Надежда Перфильевна

Мать ребёнка: Рожкова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
05.06.1955

Сын: Рожков Виталий Перфильевич

Мать ребёнка: Рожкова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
05.03.1957

Дочь: Рожкова - Михайлиди Екатерина Перфильевна

Мать ребёнка: Рожкова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
06.06.1959

Дочь: Рожкова - Муштафа Маргарита Перфильевна

Мать ребёнка: Рожкова Зоя Ивановна

Смерть
Неизвестно

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