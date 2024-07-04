Евдокия Агапова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1866
Отец ребёнка: Тимофей Иванов
Виляйки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Дмитрий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Иванов