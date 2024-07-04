Евдокия Агапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Агапова

Евдокия Агапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1866

Сын: Демидов Петр Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Иванов

Виляйки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Дмитрий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Иванов

Мы используем куки для улучшения работы сайта.