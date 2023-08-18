Бондарева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бондарев Игнатий
Рождение ребёнка
1797
Сын: Бондарев Григорий
Отец ребёнка: Бондарев Игнатий
Рождение ребёнка
1801
Сын: Бондарев Михаил
Отец ребёнка: Бондарев Игнатий
Рождение ребёнка
1811
Сын: Бондарев Андрей
Отец ребёнка: Бондарев Игнатий
Смерть
Неизвестно