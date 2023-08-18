Бондарева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарева ?

Бондарева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Игнатий

Рождение ребёнка
1797

Сын: Бондарев Григорий

Отец ребёнка: Бондарев Игнатий

Рождение ребёнка
1801

Сын: Бондарев Михаил

Отец ребёнка: Бондарев Игнатий

Рождение ребёнка
1811

Сын: Бондарев Андрей

Отец ребёнка: Бондарев Игнатий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.