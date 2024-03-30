Козлова (Козлова) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова (Козлова) Екатерина Дмитриевна

Козлова (Козлова) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Дмитрий Николаевич

Мать: Козлова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Андреева Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
09.03.1825 ст.

Сын: Козлов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
08.05.1829 ст.

Сын: Козлов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
06.10.1831 ст.

Дочь: Лившитц Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
6 котября 1831 г. в доме прихожанина московского 3-й гильдии купца Макария иванова сына Иларионова, у квартирующей госпожи, в отсутствии мужа её надворного советника Димитрия Алексеевича сына Козлова,... Показать все
Рождение ребёнка
30.11.1836 ст.

Дочь: Дубасова Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
30 ноября 1836 г. в доме действительной статской советницы вдовы Надежды Ивановны Курманалеевой у надворного советника Дмитрия Алексеевича Козлова и законной жены его Екатерины Димитриевны родилась до... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малиновская Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бровцына Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Дмитрий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close