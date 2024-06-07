Анисимов Панфил Никитович 1742 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисимов Панфил Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Анисимов Никита Иванович

Мать: Анисимова Марья Никитична

Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1768

Сын: Анисимов Евсей Панфилович

Мать ребёнка: Анисимова (Кислухина) Федосия Федоровна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Коробова (Анисимова) Мария Панфиловна

Мать ребёнка: Анисимова (Кислухина) Федосия Федоровна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Анисимов Андрей Панфилович

Мать ребёнка: Анисимова (Кислухина) Федосия Федоровна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Анисимова) Варвара Панфиловна

Мать ребёнка: Анисимова (Кислухина) Федосия Федоровна

Смерть
1815

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