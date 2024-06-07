Анисимов Панфил Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1768
Сын: Анисимов Евсей Панфилович
Мать ребёнка: Анисимова (Кислухина) Федосия Федоровна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Коробова (Анисимова) Мария Панфиловна
Мать ребёнка: Анисимова (Кислухина) Федосия Федоровна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Анисимов Андрей Панфилович
Мать ребёнка: Анисимова (Кислухина) Федосия Федоровна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Анисимова) Варвара Панфиловна
Мать ребёнка: Анисимова (Кислухина) Федосия Федоровна
Смерть
1815