Иванов Трофим Софронович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Иванов Софрон (Силуан) Федорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Васильева Меланья Иванова
Мать ребёнка: Февронья Меркурьевна
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Февронья Меркурьевна
Смерть
Неизвестно