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Иванов Трофим Софронович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Иванов Софрон (Силуан) Федорович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Васильева Меланья Иванова

Мать ребёнка: Февронья Меркурьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Февронья Меркурьевна

Смерть
Неизвестно
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