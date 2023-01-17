Семенова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Яковлев Андрей

Отец ребёнка: Верглев Яков

Хора-Сирма, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Яковлев Василий

Отец ребёнка: Верглев Яков

Хора-Сирма, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1789

Сын: Дмитриев Семен

Отец ребёнка: Алексеев Дмитрий

Хора-Сирма, Вурнарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верглев Яков

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