Семенова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Яковлев Андрей
Отец ребёнка: Верглев Яков
Рождение ребёнка
1780
Сын: Яковлев Василий
Отец ребёнка: Верглев Яков
Рождение ребёнка
1789
Сын: Дмитриев Семен
Отец ребёнка: Алексеев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Верглев Яков