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Елизаров Кирилл

Место рождения

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1838 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.08.1863 ст.

Сын: Кириллов Матвей

Мать ребёнка: Кириллова Параскева

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
16.01.1866 ст.

Жена: Андрианова Настасья

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
второй брак, свидетель Дмитрий Адрианов
Рождение ребёнка
04.02.1873 ст.

Дочь: Кириллова Евдокия

Мать ребёнка: Андрианова Настасья

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
20.08.1876 ст.

Сын: Кириллов Александр

Мать ребёнка: Андрианова Настасья

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
29.06.1879 ст.

Дочь: Кириллова Васса

Мать ребёнка: Андрианова Настасья

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.03.1882 ст.

Дочь: Кириллова Мария

Мать ребёнка: Андрианова Настасья

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Параскева

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