Елизаров Кирилл
Место рождения
Дата рождения1838 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.
Рождение ребёнка
06.08.1863 ст.
Сын: Кириллов Матвей
Мать ребёнка: Кириллова Параскева
Бракосочетание
16.01.1866 ст.
Жена: Андрианова Настасья
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
второй брак, свидетель Дмитрий Адрианов
Рождение ребёнка
04.02.1873 ст.
Дочь: Кириллова Евдокия
Мать ребёнка: Андрианова Настасья
Рождение ребёнка
20.08.1876 ст.
Сын: Кириллов Александр
Мать ребёнка: Андрианова Настасья
Рождение ребёнка
29.06.1879 ст.
Дочь: Кириллова Васса
Мать ребёнка: Андрианова Настасья
Рождение ребёнка
16.03.1882 ст.
Дочь: Кириллова Мария
Мать ребёнка: Андрианова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кириллова Параскева