Александров Виктор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1923
Дата смерти18.12.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александрова (Целикова) Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александрова (Целикова) Нина Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.12.2005