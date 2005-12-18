Александров Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Виктор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1923

Дата смерти

18.12.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александрова (Целикова) Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александрова (Целикова) Нина Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.12.2005

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