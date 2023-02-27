(Перловская) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перловский Иван
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1844
Сын: Перловский Филипп
Отец ребёнка: Перловский Иван
Рождение ребёнка
1849
Сын: Перловский Василий
Отец ребёнка: Перловский Иван
Смерть
Неизвестно