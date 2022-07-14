Погудина (Пигозина) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погудина (Пигозина) Зинаида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погудин Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: Погудин Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погудин Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Погудин Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
10.05.1987

Дочь: Коновалова (Погудина) Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Погудин Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
18.06.1989

Дочь: Смышляева (Погудина) Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Погудин Анатолий Александрович

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