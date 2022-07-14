Погудина (Пигозина) Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погудин Вячеслав Анатольевич
Отец ребёнка: Погудин Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погудин Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Погудин Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
10.05.1987
Дочь: Коновалова (Погудина) Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Погудин Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
18.06.1989
Дочь: Смышляева (Погудина) Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Погудин Анатолий Александрович