Тиванов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тиванов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Тиванов Анатолий
Мать ребёнка: Тиванова Анастасия Никоноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Тиванова Анастасия Никоноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Тиванова Анастасия Никоноровна
Бракосочетание
Неизвестно