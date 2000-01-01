Тиванов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиванов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тиванов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Тиванов Анатолий

Мать ребёнка: Тиванова Анастасия Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Тиванова Анастасия Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Тиванова Анастасия Никоноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тиванова Анастасия Никоноровна

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