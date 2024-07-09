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Едигарова -Каюрина Анна Владиславовна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

21.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1965

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Каюрина- Хохрякова Валентина Степановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едигаров Артем Айзикович

Бракосочетание
1987

Муж: Георгиев Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
10.08.1988

Дочь: Георгиева Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Георгиев Алексей Андреевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.01.2005

Дочь: Едигарова Елизавета Артемовна

Отец ребёнка: Едигаров Артем Айзикович

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край

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