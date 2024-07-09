Едигарова -Каюрина Анна Владиславовна
Место рождения
Дата рождения21.01.1965
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1965
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1987
Рождение ребёнка
10.08.1988
Дочь: Георгиева Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Георгиев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
27.01.2005
Дочь: Едигарова Елизавета Артемовна
Отец ребёнка: Едигаров Артем Айзикович
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край