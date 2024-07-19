Запанкова Ирина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1843
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Запанкова Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Запанков Евгений Яковлевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Запанков Павел Евгеньевич
Отец ребёнка: Запанков Евгений Яковлевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Запанков Виссарион Евгеньевич
Отец ребёнка: Запанков Евгений Яковлевич
Смерть
Неизвестно