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Запанкова Ирина Федоровна

Место рождения

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1843

Муж: Запанков Евгений Яковлевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Запанкова Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Запанков Евгений Яковлевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Запанков Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Запанков Евгений Яковлевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Запанков Виссарион Евгеньевич

Отец ребёнка: Запанков Евгений Яковлевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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