Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1796

Сын: Александр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иовов

Рождение ребёнка
18.01.1798

Сын: Афанасий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иовов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иовов

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иовов

Рождение ребёнка
08.01.1806

Дочь: Домна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иовов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Филипп Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иовов

Рождение ребёнка
1811

Сын: Прокопий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иовов

Смерть
Неизвестно

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