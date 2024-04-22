Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1796
Сын: Александр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иовов
Рождение ребёнка
18.01.1798
Сын: Афанасий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иовов
Рождение ребёнка
1802
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иовов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иовов
Рождение ребёнка
08.01.1806
Дочь: Домна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иовов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Филипп Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иовов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Прокопий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иовов
Смерть
Неизвестно