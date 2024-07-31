Стародубцева (Карачевцева) Агафья Федоровна
Место рожденияд. Вышние Деревеньки, Ванинской сельской области, Вышнедеревенской волости, Льговского уезда. Курской губернии
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Евсей
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Стародубцева) Варвара
Отец ребёнка: Стародубцев Евсей
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Стародубцева) Марфа
Отец ребёнка: Стародубцев Евсей
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Стародубцева) Прасковья
Отец ребёнка: Стародубцев Евсей
Смерть
Неизвестно