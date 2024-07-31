Стародубцева (Карачевцева) Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева (Карачевцева) Агафья Федоровна

Место рождения

д. Вышние Деревеньки, Ванинской сельской области, Вышнедеревенской волости, Льговского уезда. Курской губернии

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Евсей

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Стародубцева) Варвара

Отец ребёнка: Стародубцев Евсей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Стародубцева) Марфа

Отец ребёнка: Стародубцев Евсей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Стародубцева) Прасковья

Отец ребёнка: Стародубцев Евсей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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