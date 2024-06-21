Сергеева (Трофимова) Федора Трофимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сергеева (Трофимова) Федора Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

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Дети

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Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
?.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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