Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Григорий Васильевич
Мать: Мария Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Матрена Ефимовна
Место жительства
1802
Бежал из д. Дмитриевки в 1802 году
Рождение ребёнка
С 1802 по 1804
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Матрена Ефимовна
Смерть
Неизвестно