Иван Григорьевич 1768 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван Григорьевич

Место рождения

Дмитриевка, Шиловский район , Тульская губерния

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1733 г.р.

Мать

После 1798 г.р.

Жена

С 1765 по 1773 г.р.

Дети

Около 1796 г.р.
С 1802 по 1804 г.р.

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Григорий Васильевич

Мать: Мария Карповна

Дмитриевка, Шиловский район , Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Матрена Ефимовна

Дмитриевка, Шиловский район , Тульская губерния
Место жительства
1802
Дмитриевка, Шиловский район , Тульская губерния
Бежал из д. Дмитриевки в 1802 году
Рождение ребёнка
С 1802 по 1804

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Матрена Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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