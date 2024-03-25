Полезин Илья Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полезин Пётр
Рождение ребёнка
18.04.1932
Дочь: Овсяникова Анна Ильинична
Мать ребёнка: Полезина Федосья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полезина Федосья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полезина Федосья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова Любовь Ильинична
Мать ребёнка: Полезина Федосья Яковлевна
Смерть
Неизвестно