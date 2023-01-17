Баринов Дмитрий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1882 ст.
Дочь: Баринова Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Баринова Марина Петровна
Запись о рождении сделана в метрической книге Михайловского молитвенного дома в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1882 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
На 1882 год - мещанин города Карасубазар Симферопольского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баринова Марина Петровна
Смерть
Неизвестно