Засыпкина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Засыпкина Анастасия

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Засыпкин Иван Софронович

Отец ребёнка: Засыпкин Софрон Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пунина Ефимия Засыпкина

Отец ребёнка: Засыпкин Софрон Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Лобова Прасковья Засыпкина

Отец ребёнка: Засыпкин Софрон Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засыпкин Софрон Иванович

Смерть
Неизвестно
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