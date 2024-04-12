Засыпкина Анастасия
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Засыпкин Софрон Иванович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Пунина Ефимия Засыпкина
Отец ребёнка: Засыпкин Софрон Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Лобова Прасковья Засыпкина
Отец ребёнка: Засыпкин Софрон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно