Чередов Василий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередов Василий Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Чередов Трофим Леонтьевич

Мать: Чередова Ульяна Естифеевна

Рождение ребёнка
Около ?.02.1873

Сын: Чередов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Чередова Устинья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Чередов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Чередова Устинья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Федосья Васильевна

Мать ребёнка: Чередова Устинья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Аграфена Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Устинья Степановна

Смерть
До 1897
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