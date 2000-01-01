Чередов Василий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Рождение ребёнка
Около ?.02.1873
Мать ребёнка: Чередова Устинья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Чередов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Чередова Устинья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Федосья Васильевна
Мать ребёнка: Чередова Устинья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1897