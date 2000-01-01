Шубина (Сарычева) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1990
Отец ребёнка: Шубин Леонид Алексеевич
Рождение ребёнка
Сын: Шубин Васильевич Леонидович
Отец ребёнка: Шубин Леонид Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шубина Регина
Отец ребёнка: Шубин Леонид Алексеевич