Шубина (Сарычева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубина (Сарычева) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

РШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1990

Сын: Шубин Данил Леонидович

Отец ребёнка: Шубин Леонид Алексеевич

Рождение ребёнка

Сын: Шубин Васильевич Леонидович

Отец ребёнка: Шубин Леонид Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубина Регина

Отец ребёнка: Шубин Леонид Алексеевич

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