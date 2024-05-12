Цацина (Кокорева) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цацина (Кокорева) Светлана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1935

Дата смерти

Между 2000 и 2009

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1935

Отец: Кокорев Анатолий Иванович

Мать: Кокорева (Жемкова) Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цацин Юрий Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
партийный работник
Место жительства
Неизвестно
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
Между 2000 и 2009
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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