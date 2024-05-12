Цацина (Кокорева) Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1935
Дата смертиМежду 2000 и 2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цацин Юрий Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
партийный работник
Место жительства
Неизвестно
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
Между 2000 и 2009
Челябинск, Челябинский, Челябинская область