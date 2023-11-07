Розум (Орлова) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1937
Дата смерти20.11.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1937
Отец: не указан
Мать: (Шандина) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1961
Дочь: Маркова (Розум) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Розум Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
22.11.1963
Сын: Розум Андрей
Отец ребёнка: Розум Александр Григорьевич
Смерть
20.11.1992
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Новоленинское кл.