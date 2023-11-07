Розум (Орлова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРозум (Орлова) Надежда Николаевна

Розум (Орлова) Надежда Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1937

Дата смерти

20.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1937

Отец: не указан

Мать: (Шандина) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розум Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
12.02.1961

Дочь: Маркова (Розум) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Розум Александр Григорьевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.11.1963

Сын: Розум Андрей

Отец ребёнка: Розум Александр Григорьевич

Смерть
20.11.1992
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Новоленинское кл.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.