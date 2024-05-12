Прокопчик (Пукель) Софья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1947
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1947
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.1969
Дочь: Чефанова (Прокопчик) Алла Иосифовна
Отец ребёнка: Прокопчик Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокопчик Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокопчик Иосиф Иванович