Прокопчик (Пукель) Софья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопчик (Пукель) Софья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1947

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

1969 г.р.
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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1947

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.01.1969

Дочь: Чефанова (Прокопчик) Алла Иосифовна

Отец ребёнка: Прокопчик Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокопчик Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокопчик Иосиф Иванович

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