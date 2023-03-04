Фишев Аверкий Семёнович
Место рожденияд. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Дата рождения1731
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Фишев Семён Андреевич
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Мавра Аверковна
Мать ребёнка: Фишева Параскева Наумовна
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Фишева Параскева Наумовна
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
1759