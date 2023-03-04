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Фишев Аверкий Семёнович

Место рождения

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)

Дата рождения

1731

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Фишев Семён Андреевич

Мать: не указана

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Мавра Аверковна

Мать ребёнка: Фишева Параскева Наумовна

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1758

Сын: Фишев Андрей Аверкивич

Мать ребёнка: Фишева Параскева Наумовна

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фишева Параскева Наумовна

Место жительства
Неизвестно
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
1759
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