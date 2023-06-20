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Marina Evstjeva
Marina Evstjeva
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1830
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Varvara
1853 г.р.
Agrafena
1857 г.р.
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь:
Varvara
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
1857
Дочь:
Agrafena
Отец ребёнка:
?
Смерть
Неизвестно
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