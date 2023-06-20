Marina Evstjeva — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Marina Evstjeva

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1853 г.р.
1857 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Varvara

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Agrafena

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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